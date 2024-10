Giornata intensa sulla ISS: i cosmonauti al lavoro tra manutenzione, innovazione e studi scientifici

MeteoWeb

Ieri è stata una giornata intensa sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove i cosmonauti Alexey Ovchinin, Ivan Vagner, Alexander Grebyonkin e Alexander Gorbunov si sono dedicati a numerose attività tecniche e scientifiche.

Tra le operazioni principali, il team ha completato la manutenzione dei sistemi di rilevamento incendi nel modulo Science, uno dei principali spazi di ricerca sulla stazione. Oltre a questo, hanno verificato il corretto funzionamento del tapis roulant, un’attrezzatura fondamentale per mantenere la forma fisica durante le lunghe permanenze nello spazio. Hanno anche eseguito un controllo approfondito sul sistema di rigenerazione dell’acqua dalla condensa di umidità presente nel modulo Zvezda.

Dal punto di vista scientifico, i cosmonauti sono stati impegnati in diverse sperimentazioni avanzate. Hanno studiato i “modelli di comportamento durante un lungo volo” nell’ambito dell’esperimento denominato “Interaction-2”. Questo studio è cruciale per comprendere gli effetti psicologici e comportamentali delle missioni di lunga durata nello spazio. Inoltre, hanno condotto test su un sistema innovativo per la rigenerazione dell’acqua dall’urina, chiamato “Separation”, una tecnologia fondamentale per le future missioni a lungo termine. Infine, hanno partecipato all’osservazione della Terra attraverso il programma EarthKAM, monitorando il nostro pianeta in tempo reale.

Le attività di ieri dimostrano ancora una volta l’importanza delle operazioni di manutenzione e ricerca condotte a bordo della ISS, fondamentali per garantire la sicurezza dell’equipaggio e l’avanzamento della scienza spaziale.

