Gli astronauti di Axiom-3 viaggiano in treno: un salto dal cielo alla terra

In un affascinante incontro tra cielo e terra, gli astronauti della Missione Spaziale Axiom-3 hanno deciso di viaggiare a bordo del Frecciarossa per il loro Post Flight Tour. Questa iniziativa itinerante segna la chiusura della missione che è decollata il 18 gennaio alle 22.49 dal Kennedy Space Center della NASA in Florida.

La partenza in treno con l’equipaggio della missione è prevista per domani alle 9:25 dalla Stazione di Roma Termini. Prima della partenza, alle 8:30, si svolgerà un incontro presso il FRECCIALounge di Roma Termini, in cui interverranno Maria Luisa Grilletta, Direttore Pianificazione Industriale di Trenitalia, il Generale di Squadra Aerea Giandomenico Taricco, Comandante del Comando Aeronautica Militare Roma (Comaer), e il Colonello Walter Villadei, Astronauta e membro dell’equipaggio della Axiom-3.

La missione dell’azienda aerospaziale americana Axiom Space ha visto un’importante partecipazione italiana ed è stata fondamentale per l’assemblaggio del nuovo segmento della propria stazione spaziale.

Un’iniziativa che testimonia l’interconnessione tra il mondo dei viaggi spaziali e quello ferroviario, simboleggiando un futuro di esplorazione e innovazione.

