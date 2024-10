Hamburger McDonald’s infetti, un morto e decine di intossicati

MeteoWeb

Una persona è morta e decine hanno contratto una grave infezione da Escherichia coli in relazione agli hamburger Quarter Pounder di McDonald’s, come riportato dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) degli Stati Uniti. Dopo l’annuncio, il valore delle azioni della catena di fast food è sceso di oltre il 6% nelle contrattazioni dopo il mercato.

L’epidemia, che ha avuto inizio a fine settembre, ha colpito 10 Stati dell’Ovest, con la maggior parte dei 49 casi registrati in Colorado e Nebraska, ha spiegato l’agenzia sanitaria. Tutti i soggetti colpiti presentavano lo stesso ceppo di Escherichia coli e avevano consumato cibo presso McDonald’s prima dell’insorgenza dei sintomi.

