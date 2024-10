Hubble dà un nuovo sguardo alla Grande Macchia Rossa di Giove e svela nuove sorprese | VIDEO

MeteoWeb

Da almeno 150 anni, gli astronomi osservano la leggendaria Grande Macchia Rossa (GRS) di Giove, un anticiclone abbastanza grande da inghiottire la Terra. Ma ci sono sempre nuove sorprese, soprattutto quando il telescopio spaziale Hubble di NASA/ESA la osserva da vicino. Le nuove osservazioni di Hubble della famosa tempesta rossa, raccolte in 90 giorni tra dicembre 2023 e marzo 2024, rivelano che la GRS non è così stabile come potrebbe sembrare.

I dati recenti mostrano la GRS che si muove come una ciotola di gelatina. Le immagini combinate di Hubble hanno permesso agli astronomi di assemblare un filmato time-lapse del comportamento ondulato della Grande Macchia Rossa.

“Sebbene sapessimo che il suo movimento varia leggermente in longitudine, non ci aspettavamo di vedere oscillare le dimensioni. Per quanto ne sappiamo, non è mai stata identificata prima“, ha affermato Amy Simon del Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland. “Questa è davvero la prima volta che abbiamo avuto la giusta cadenza di imaging della GRS. Con l’alta risoluzione di Hubble possiamo dire che la GRS si sta decisamente schiacciando dentro e fuori allo stesso tempo mentre si muove più velocemente e più lentamente. Ciò è stato molto inaspettato e al momento non ci sono spiegazioni idrodinamiche“.

Hubble monitora Giove e gli altri pianeti del Sistema Solare esterno ogni anno attraverso il programma Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL) guidato da Simon, ma queste osservazioni provenivano da un programma dedicato alla GRS. Comprendere i meccanismi delle tempeste più grandi del Sistema Solare inserisce la teoria degli uragani sulla Terra in un contesto cosmico più ampio, che potrebbe essere applicato per comprendere meglio la meteorologia sui pianeti attorno ad altre stelle.

Il team di Simon ha utilizzato Hubble per ingrandire la Grande Macchia Rossa per uno sguardo dettagliato alle sue dimensioni, forma e a qualsiasi sottile cambiamento di colore. “Quando guardiamo da vicino, vediamo che molte cose cambiano di giorno in giorno”, ha affermato Simon. Ciò include osservazioni di luce ultravioletta che mostrano che il nucleo distinto della tempesta diventa più luminoso quando la GRS è alla sua dimensione massima nel suo ciclo di oscillazione.

“Mentre accelera e decelera, la GRS spinge contro le correnti a getto ventose a nord e a sud di essa”, ha affermato il co-investigatore Mike Wong dell’Università della California a Berkeley. “È simile a un panino in cui le fette di pane sono costrette a gonfiarsi quando c’è troppo ripieno al centro”. Wong ha contrapposto questo a Nettuno, dove le macchie scure possono spostarsi selvaggiamente in latitudine senza forti correnti a getto a tenerle ferme. La Grande Macchia Rossa di Giove è stata mantenuta a una latitudine meridionale, intrappolata tra le correnti a getto.

Le previsioni per la Grande Macchia Rossa

Il team ha continuato a osservare la GRS restringersi da quando è iniziato il programma OPAL 10 anni fa. Prevedono che continuerà a restringersi prima di assumere una forma stabile e meno allungata. “In questo momento sta riempiendo eccessivamente la sua fascia di latitudine rispetto al campo del vento. Una volta che si restringerà all’interno di quella fascia, i venti la terranno davvero ferma“, ha affermato Simon. Il team prevede che la GRS probabilmente si stabilizzerà in termini di dimensioni, ma per ora Hubble l’ha osservata solo per un ciclo di oscillazione.

“Questo è un grande esempio della potenza delle immagini eccellenti di Hubble per il monitoraggio delle atmosfere dei pianeti esterni”, ha affermato il co-investigatore Patrick Irwin dell’Università di Oxford. “Con queste nuove osservazioni siamo stati in grado di studiare le dinamiche e l’evoluzione della GRS in tre mesi, basandoci sulla nostra comprensione delle proprietà a lungo termine di Giove ottenute dal programma OPAL nell’ultimo decennio”.

I ricercatori sperano che in futuro altre immagini ad alta risoluzione di Hubble possano identificare altri parametri gioviani che indicano la causa sottostante dell’oscillazione.

