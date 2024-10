Il grande show dell’Aurora Boreale e le previsioni del NOAA: “ce ne saranno tanti altri”

MeteoWeb

Cosa si cela dietro l’aurora boreale che ha illuminato il cielo più a sud del solito? L’ultima tempesta solare ha provocato una straordinaria aurora boreale più a sud del normale, ben visibile persino in Italia, con uno spettacolo davvero eccezionale in Germania, nel Regno Unito, in gran parte degli USA tra cui il New England e la città di New York. Non ci sono state segnalazioni immediate di interruzioni dell’energia o delle comunicazioni a causa della tempesta di giovedì. Le previsioni di venerdì indicano un’attività superiore alla norma, ma le probabilità di un’altra esibizione notturna sono scarse a sud del Canada e degli Stati settentrionali delle Grandi Pianure.

Il Sole è vicino al picco del suo attuale ciclo di 11 anni, generando tutta questa recente attività solare. A maggio, la Terra è stata colpita da tempeste solari severe, le più forti degli ultimi vent’anni. L’evento della scorsa notte è stato il secondo nell’arco di cinque mesi di tale portata, dopo quello accaduto nella notte tra 10 e 11 maggio.

Ma cosa causa l’aurora boreale? Perché ci sono state così tante tempeste solari ultimamente? Come si può vedere meglio l’aurora boreale?

“È stata una manifestazione piuttosto estesa ancora una volta” ha detto all’Associated Press Shawn Dahl, meteorologo spaziale del Centro di Predizione del Tempo Spaziale della NOAA. Ha detto che il centro ha ricevuto segnalazioni di avvistamenti dell’aurora boreale fino a sud del Nuovo Messico. “È stato un anno meraviglioso”.

La NOAA ha emesso un allarme di tempesta geomagnetica severa mercoledì, dopo che è stata rilevata un’esplosione dal sole all’inizio della settimana. Una tempesta di questo tipo aumenta la possibilità di aurore — anche note come luci del nord — e può temporaneamente interrompere segnali elettrici e radio. Le previsioni di venerdì della NOAA indicano un’attività superiore alla norma, ma le probabilità di un’altra esibizione notturna sono scarse nell’imminenza.

Il Sole invia alla Terra non solo calore e luce, ma anche energia e particelle cariche conosciute come vento solare. Ma a volte quel vento solare si trasforma in tempesta. L’atmosfera esterna del sole occasionalmente “espelle” enormi quantità di energia chiamate espulsioni di massa coronale. Queste producono tempeste solari, anche note come tempeste geomagnetiche, secondo la NOAA. Il campo magnetico terrestre ci protegge dalla maggior parte di queste particelle, ma alcune possono viaggiare lungo le linee del campo magnetico ai poli nord e sud, entrando nell’atmosfera terrestre. Quando le particelle interagiscono con i gas nell’atmosfera, possono produrre luce blu e viola dall’azoto, verde e rosso dall’ossigeno. Dahl ha detto che questa tempesta ha generato una manifestazione particolarmente vibrante perché l’orientamento del magnetismo della tempesta era ben allineato con quello della Terra. “Siamo rimasti ben connessi”, ha detto.

Gli astronomi dicono che l’attività solare aumenta e diminuisce in un ciclo che dura circa 11 anni. Il sole sembra essere vicino al picco di quel ciclo, noto come massimo solare. A maggio, il sole ha emesso il suo più grande brillamento in quasi due decenni. Questo è avvenuto pochi giorni dopo che tempeste solari severe hanno colpito la Terra e hanno generato aurore in luoghi inconsueti in tutto l’emisfero settentrionale. È probabile che ne arriveranno altre. Dahl ha detto che siamo ancora “nelle mani” del massimo solare e che non è probabile che inizi a diminuire fino all’inizio del 2026. “Ci aspettano ancora molte delle esperienze che abbiamo avuto la scorsa notte” ha detto.

La NOAA consiglia a coloro che sperano di vedere l’aurora boreale di allontanarsi dalle luci della città. Il momento migliore per osservare è solitamente un’ora o due prima o dopo la mezzanotte, e l’agenzia afferma che i periodi migliori sono intorno agli equinozi di primavera e autunno, grazie al modo in cui il vento solare interagisce con il campo magnetico terrestre.

