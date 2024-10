Il razzo Vulcan Centaur pronto per il 2° volo

MeteoWeb

Il razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance (ULA) è pronto per il suo 2°lancio, previsto per venerdì 4 ottobre. La missione, chiamata “Cert-2“, è un volo di prova fondamentale per ottenere la certificazione del razzo per l’uso da parte della Space Force statunitense.

ULA ha condotto con successo la revisione della prontezza al lancio il 2 ottobre, durante la quale i dirigenti della ULA e della Space Force hanno verificato lo stato del razzo, del carico utile e delle infrastrutture. Secondo un comunicato della ULA, le condizioni meteorologiche hanno una probabilità del 75% di essere favorevoli al lancio, previsto dalla base di Cape Canaveral, Florida.

La missione Cert-2 è un volo di prova che utilizza un simulatore di massa come carico utile. Inizialmente, il piano prevedeva il lancio del veicolo spaziale robotico Dream Chaser di Sierra Space, ma il veicolo non è stato completato in tempo. Questo volo permetterà comunque ad ULA di raccogliere dati cruciali sul comportamento del razzo.

Il primo lancio del Vulcan Centaur, avvenuto a gennaio 2024, ha visto il razzo trasportare con successo il lander lunare Peregrine in orbita terrestre. Tuttavia, il lander ha subito una perdita di propellente ed è stato distrutto in modo controllato nell’atmosfera terrestre.

Se il volo Cert-2 andrà come previsto, ULA pianifica di impiegare il Vulcan Centaur per missioni di sicurezza nazionale entro la fine dell’anno. Entro il 2025, la compagnia prevede di effettuare 20 lanci, metà dei quali con il Vulcan Centaur e metà con il razzo Atlas V, che il Vulcan è destinato a sostituire.

