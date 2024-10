Il Regno Unito cede la sovranità delle Isole Chagos a Mauritius

MeteoWeb

Il Regno Unito ha accettato di cedere la sovranità delle Isole Chagos, un arcipelago di oltre 60 isole nell’Oceano Indiano, a Mauritius, in un accordo per garantire il futuro di una base militare strategicamente importante del Regno Unito e degli Stati Uniti, la famosa base Diego Garcia. Il governo britannico ha annunciato giovedì che l’accordo è fortemente sostenuto dai partner internazionali, compresi gli Stati Uniti. Come parte dell’intesa, il Regno Unito manterrà la sovranità sulla base Diego Garcia per un periodo iniziale di 99 anni e pagherà a Mauritius un affitto la cui entità non è stata divulgata. Secondo il governo britannico, senza questo accordo l’operazione sicura della base militare sarebbe stata minacciata da dispute sulla sovranità e da sfide legali.

Il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, ha dichiarato che l’accordo garantirà il futuro della base Diego Garcia, la più grande dell’arcipelago remoto al largo delle coste indiane, che è sotto il controllo britannico da oltre 50 anni in una posizione strategica nel cuore dell’oceano Indiano. La base, che ospita circa 2.500 persone, principalmente americani, è stata coinvolta in operazioni militari, inclusa la guerra in Iraq del 2003 e il lungo conflitto in Afghanistan.

Il governo laburista del Regno Unito ha sottolineato che senza l’accordo, l’operatività sicura della base sarebbe stata a rischio, con contestazioni legali in vari tribunali e corti internazionali. Lammy ha affermato: “Questo rafforzerà il nostro ruolo nella salvaguardia della sicurezza globale, eliminando qualsiasi possibilità che l’Oceano Indiano possa essere utilizzato come rotta per migrazioni illegali verso il Regno Unito, oltre a garantire la nostra relazione a lungo termine con Mauritius, un partner stretto del Commonwealth“.

L’accordo apre anche la strada al potenziale ritorno delle poche persone ancora in vita che furono forzatamente allontanate dalle loro case sulle isole decenni fa. Per questo rientro, verrà istituito un fondo per il “reinsediamento” dei Chagossiani sfollati, con l’obiettivo di consentire loro di tornare nelle isole, esclusa quella con la base Diego Garcia.

Le Isole Chagos, che evocano immagini di paradiso con la loro vegetazione lussureggiante e le lunghe spiagge di sabbia bianca, sono state al centro di ciò che il Regno Unito ha chiamato Territorio Britannico dell’Oceano Indiano dal 1965, quando furono separate da Mauritius, una ex colonia britannica che ha ottenuto l’indipendenza tre anni dopo. Mauritius, che si trova a est del Madagascar nell’Africa meridionale, dista circa 2.100 chilometri (1.250 miglia) dalle Isole Chagos.

In seguito a un accordo di locazione con il Regno Unito, gli Stati Uniti costruirono una base navale Diego Garcia per scopi difensivi negli anni ’70. Gli Stati Uniti hanno descritto la base come “una piattaforma quasi indispensabile” per le operazioni di sicurezza in Medio Oriente, Asia meridionale e Africa orientale. Circa 1.500 abitanti delle Isole Chagos furono sfollati per far spazio alla base statunitense, in quello che Human Rights Watch ha definito l’anno scorso come “crimini contro l’umanità commessi da una potenza coloniale contro un popolo indigeno“.

Chagossian Voices, un gruppo con sede nel Regno Unito che rappresenta la diaspora chagossiana in tutto il mondo, ha espresso delusione per il fatto che i negoziati abbiano escluso gli sfollati. “I Chagossiani hanno appreso questo esito dai media e rimangono impotenti e senza voce nel determinare il nostro futuro e il futuro della nostra patria“, ha dichiarato in un comunicato sui social media. “Le opinioni dei Chagossiani, gli abitanti indigeni delle isole, sono state costantemente e deliberatamente ignorate e chiediamo la piena inclusione nella stesura del trattato“.

L’accordo dovrà essere firmato con un trattato ed è soggetto al completamento di processi legali. Entrambe le parti si sono impegnate a completare tutto il più rapidamente possibile.

Un portavoce del primo ministro britannico, Keir Starmer, ha detto che giovedì mattina ha parlato con il suo omologo di Mauritius, Pravind Jugnauth, accogliendo con favore l’accordo dopo due anni di negoziati iniziati sotto il precedente governo conservatore. “56 anni dopo la nostra indipendenza, la decolonizzazione è finalmente completa“, ha dichiarato Jugnauth in un discorso televisivo alla nazione giovedì sera.

Il governo di Mauritius ha affermato che il trattato mirerà a risolvere tutte le questioni in sospeso relative alle isole, inclusi “i suoi ex abitanti“, affrontando anche “i torti del passato“. Ha espresso la speranza che coloro che sono stati sfollati e i loro discendenti, che vivono principalmente nel Regno Unito, a Mauritius e alle Seychelles, avranno il diritto di tornare, poiché ora è “libero” di attuare un programma di reinsediamento sulle isole, eccetto quella con la base Diego Garcia.

Ha aggiunto che il Regno Unito sosterrà finanziariamente i Chagossiani, che hanno combattuto a lungo una battaglia legale sul loro sfollamento, più recentemente nel 2016, quando hanno perso una causa davanti alla Corte Suprema del Regno Unito. All’epoca, il precedente governo conservatore aveva rifiutato il loro diritto di ritorno, ma aveva espresso il suo “profondo rammarico” per il modo in cui la comunità chagossiana era stata trattata negli anni ’60 e ’70.

Negli anni, i Chagossiani e Mauritius hanno ottenuto sempre più sostegno internazionale, in particolare tra le nazioni africane e all’interno delle Nazioni Unite. Nel 2019, in un parere consultivo non vincolante, la Corte Internazionale di Giustizia aveva stabilito che il Regno Unito aveva separato illegalmente Mauritius quando aveva deciso di porre fine al dominio coloniale alla fine degli anni ’60.

Il presidente Joe Biden ha applaudito “lo storico accordo” sullo status delle Isole Chagos. “L’accordo garantisce l’operatività della struttura congiunta su Diego Garcia per il prossimo secolo,” ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato.

Nel Regno Unito, alcuni parlamentari conservatori che aspirano alla leadership del partito di opposizione hanno espresso disappunto per la decisione di cedere la sovranità di tutte le isole tranne una. Sono stati criticati per i loro commenti, considerando che il precedente governo conservatore aveva avviato i negoziati. Uno dei candidati, Tom Tugenhat, ha dichiarato di essersi sempre opposto a qualsiasi piano per cedere la sovranità delle isole e ha avvertito che la mossa potrebbe portare Mauritius a cedere una delle isole alla Cina. “Questo è un ritiro vergognoso che mina la nostra sicurezza e lascia i nostri alleati esposti,” ha detto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.