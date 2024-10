“Eravamo immersi nell’aurora boreale, era rosso sangue”: lo storico evento visto dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

La notte tra 10 e 11 ottobre ha regalato uno spettacolo cosmico senza precedenti, soprattutto per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Don Pettit e Matthew Dominick, membri dell’equipaggio in orbita, hanno realizzato straordinarie immagini dell’aurora boreale, amplificata da una recente tempesta geomagnetica causata da un’imponente espulsione di massa coronale (CME) dal Sole.

Pettit, visibilmente colpito, ha descritto l’esperienza come “stupenda” in un post condiviso su X (ex Twitter) il giorno seguente. “Il Sole emette un ruggito e l’atmosfera diventa rossa. Spettacolare non solo dalla Terra, ma anche dall’orbita“, ha commentato l’astronauta. La tempesta geomagnetica ha creato aurore particolarmente suggestive, trasformando la vista dallo Spazio in un’esperienza quasi surreale.

Entrambi gli astronauti sono rimasti sorpresi. “Questo evento ha sorpreso sia me che Matthew. Le aurore erano state un po’ deludenti; eravamo stanchi alla fine di una lunga giornata e riluttanti a preparare le nostre macchine fotografiche,” ha spiegato Pettit. Tuttavia, quando hanno sbirciato fuori dai finestrini della Cupola, ciò che hanno visto li ha spinti all’azione: “Ci siamo sentiti come se la nostra Stazione Spaziale fosse stata ridotta in miniatura e inserita in un’insegna al neon. Non stavamo volando sopra l’aurora; eravamo immersi nell’aurora. Era rosso sangue“.

Eccezionali fotografi, Pettit e Dominick condividono regolarmente le loro straordinarie immagini delle aurore e di altri fenomeni sulla Terra tramite i social media. Recentemente, Dominick aveva anche mostrato l’uragano Milton mentre si dirigeva verso la Florida, un altro esempio del suo talento nel catturare la bellezza del nostro pianeta da una prospettiva unica.

Mentre Dominick attende ormai il rientro sulla Terra, programmato per domani, Pettit rimarrà sulla ISS ancora per un po’, dopo essere arrivato sulla ISS a bordo di un veicolo spaziale Soyuz russo lo scorso mese.

