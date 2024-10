Inaugurato in India il più grande telescopio Cherenkov dell’Asia

MeteoWeb

Il 4 ottobre 2024 è stata una data storica per la scienza in India: è stato infatti inaugurato a Hanle, nella regione del Ladakh, il Major Atmospheric Cherenkov Experiment (MACE), il più grande telescopio Cherenkov per imaging dell’Asia. Situato a un’altitudine di 4.300 metri, il MACE non è solo il più grande, ma anche il telescopio di questo tipo più alto al mondo.

L’osservatorio MACE, costruito interamente in India dal Bhabha Atomic Research Centre (BARC) di Mumbai, con il supporto della Electronics Corporation of India Ltd (ECIL) e altri partner industriali indiani, rappresenta un traguardo significativo per la ricerca scientifica del Paese. Il progetto è stato realizzato come parte delle celebrazioni per il giubileo di platino del Dipartimento dell’Energia Atomica (DAE), segnando un momento di orgoglio per la comunità scientifica indiana.

Un’innovazione all’avanguardia nella ricerca dei raggi gamma

L’inaugurazione del telescopio è avvenuta alla presenza di Ajit Kumar Mohanty, segretario del DAE e presidente della Commissione per l’Energia Atomica, che ha sottolineato l’importanza del MACE nell’avanzamento della ricerca sui raggi cosmici. Grazie alla capacità di rilevare i raggi gamma ad alta energia, il telescopio consentirà agli scienziati di studiare alcuni degli eventi più energetici e misteriosi dell’universo, aprendo nuove prospettive per la comprensione dell’astrofisica moderna.

Durante il suo discorso inaugurale, Mohanty ha lodato l’impegno collettivo che ha permesso la realizzazione di un’infrastruttura scientifica di tale portata, definendola un “traguardo monumentale” per l’India. Il MACE, ha aggiunto, rafforza la posizione dell’India come leader mondiale nella ricerca sui raggi cosmici e contribuisce significativamente alla comunità scientifica internazionale.

Un beneficio anche per lo sviluppo del Ladakh

Oltre agli enormi benefici scientifici, Mohanty ha evidenziato il contributo del progetto MACE allo sviluppo socio-economico della regione del Ladakh. L’osservatorio non solo attirerà scienziati e ricercatori da tutto il mondo, ma stimolerà anche l’economia locale attraverso la creazione di nuove opportunità lavorative e infrastrutture.

La struttura del telescopio Cherenkov utilizza un metodo avanzato di rilevamento basato sull’osservazione della luce Cherenkov, generata quando i raggi gamma ad alta energia interagiscono con l’atmosfera terrestre. Questa tecnologia offre uno strumento fondamentale per approfondire lo studio delle particelle cosmiche, e potrebbe fornire informazioni cruciali su fenomeni astrofisici come le esplosioni di supernove e i buchi neri.

