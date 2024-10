Incendi Grecia, centinaia di pompieri al lavoro per il 3° giorno nel Peloponneso | FOTO

MeteoWeb

Continua a bruciare, per il 3° giorno, il vasto incendio che ha devastato una grande area boschiva vicino alla località balneare di Xylokastro, nel sud della Grecia, causando 2 morti. Il rogo, in particolare, ha colpito le montagne della Corinzia, nella regione del Peloponneso. Il servizio antincendio riferisce che sono oltre 400 i Vigili del Fuoco impegnati contro le fiamme, assistiti da 20 Canadair. L’incendio ha distrutto una chiesa storica sulle montagne e avrebbe danneggiato anche edifici al di fuori dei villaggi minacciati, ma i Vigili del Fuoco non sono al momento in grado di fornire ulteriori dettagli.

Le autorità si sono dette ottimiste sui progressi compiuti, poiché il fronte principale dell’incendio è stato domato, lasciando un gran numero di incendi sparsi. Tuttavia, si teme che i venti prendano forza e diffondano nuovamente l’incendio.

Le autorità hanno ordinato oggi l’evacuazione di un altro villaggio per precauzione, dopo che ieri erano stati emessi 6 ordini simili. Un’autostrada principale, chiusa durante la notte a causa delle fiamme, è stata riaperta oggi. Le due vittime sono state identificate come residenti locali, che erano rimasti intrappolati dalle fiamme che avanzavano velocemente.

Intanto, l’Ue ha attivato il Meccanismo di protezione civile, inviando 3 aerei da Italia e Croazia.

Nell’estate 2024, i Vigili del Fuoco hanno dovuto far fronte a più di 4.500 incendi. Quella di quest’anno è stata segnalata come la stagione degli incendi più pericolosa degli ultimi 20 anni, dopo che la campagna è stata resa arida da una prolungata siccità e dalle ondate di calore di inizio estate. Tuttavia, i grandi investimenti della Grecia in Canadair, droni di segnalazione e altre attrezzature hanno fatto sì che la maggior parte degli incendi venisse spenta poco dopo il loro scoppio.

