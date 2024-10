Incendio albergo Abano Terme, l’aggiornamento di Zaia dopo la grande paura

MeteoWeb

“Sto seguendo con molta attenzione l’evolversi dell’emergenza scattata nella notte a causa di un incendio al vano tecnico di un albergo di Abano Terme e ora, che le circostanze lo permettono, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno prestato soccorso e hanno contribuito a vario titolo a mettere in salvo 273 persone presenti nella struttura ricettiva”. Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime profonda riconoscenza a coloro che sono intervenuti e messo in salvo i 273 ospiti presenti nell’hotel Alexander di Abano Terme. Attualmente molti ospiti hanno già fatto rientro nei luoghi di residenza, abitando in città del Nord, soprattutto Veneto e Lombardia.

”Un primo grazie va alle squadre dei vigili del fuoco, che sono intervenute per domare le fiamme e coordinato l’evacuazione della struttura, un secondo grazie è doveroso rivolgerlo al personale sanitario e alle strutture ospedaliere che hanno immediatamente dato priorità agli ospiti intossicati, così come sono riconoscente per la disponibilità manifestata dalle strutture alberghiere vicine che hanno accolto coloro che sono rimasti senza alloggio.

Sarà fatta piena luce sulla dinamica dell’accaduto, ma oggi è il momento di esprimere tutta la nostra gratitudine a coloro che sono intervenuti per il coraggio e la prontezza, mettendo a rischio anche la propria vita”.

