Inondazioni in Spagna: 8 feriti e forti disagi provocati dalla tempesta Kirk | VIDEO

MeteoWeb

La tempesta Kirk ha causato significativi disagi in diverse aree della Spagna, lasciando dietro di sé almeno 8 feriti, decine di alberi abbattuti, voli cancellati, treni in ritardo e danni a edifici e reti elettriche. Le regioni del nord sono state le più colpite, mentre il vicino Portogallo è stato posto in stato di allerta.

Come riportato dall’agenzia di stampa Efe, uno degli effetti più problematici della perturbazione è stato il forte vento. Sulla catena dei Picos de Europa, le correnti d’aria hanno raggiunto una velocità di 205 km/ora, e anche in altre zone del settentrione spagnolo si sono registrate raffiche violente, ben oltre i 100 km/ora.

Le forti piogge hanno ulteriormente complicato la situazione, provocando piccoli straripamenti, frane e la caduta di rami di alberi, il che ha creato notevoli difficoltà alla circolazione stradale e ferroviaria in vari punti, in particolare in Cantabria, Castiglia-León e Galizia. Nella sola Galizia, circa 23.000 persone hanno subito interruzioni della corrente elettrica, secondo quanto riportato dai media locali.

In un evento inquietante, il vento ha trasportato fino a una spiaggia della località di Sanxenxo il corpo in decomposizione di una balena.

Per le prossime ore, l’Agenzia statale di meteorologia (Aemet) prevede un allontanamento di Kirk; tuttavia, il maltempo potrebbe continuare a persistere a causa dell’entrata in scena di un’altra perturbazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.