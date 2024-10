Internet Festival a marchio Cnr: dalla cybersecurity, alla fantascienza, alle dipendenze dalla Rete

A Pisa torna l’Internet Festival (If) con la quattordicesima edizione e una nuova parola chiave #generazione, termine dalle varie accezioni: dal processo naturale e biologico per cui gli esseri viventi si riproducono, fino ad oggi con i nuovi contenuti creati dall’IA, che tenta di imitare l’ingegno e l’abilità dell’uomo. Il Consiglio nazionale delle ricerche, con l’Istituto di informatica e telematica (Cnr-Iit), assieme al Registro .it, è tra i fondatori e protagonisti di If a partire da 15 anni fa, quando in maniera “pionieristica”, dalla sede pisana del Cnr, si pensò di dar vita ad un festival che ricordasse come proprio da Pisa, l’Italia si collegò in rete. Quel festival rappresentò, l’edizione “zero”.

Di seguito, in ordine cronologico, gli eventi di If, a marchio Cnr con la partecipazione di: Istituto di informatica e telematica (Cnr-Iit), Registro .it, Istituto di scienze e tecnologie dell’Informazione (Cnr-Isti), Istituto di fisiologia clinica (Cnr-Ifc), Istituto di scienze del patrimonio culturale (Cnr-Ispc).