Israele verso la chiusura totale dello spazio aereo: grande guerra sempre più vicina

Venti di guerra sempre più forti nel Medio Oriente. possibile che lo spazio aereo israeliano venga completamente chiuso nelle prossime ore, riferisce Yediot. Fonti della Casa Bianca affermano di avere motivo di ritenere che Teheran sia in procinto di lanciare missili balistici contro Tel Aviv. Le linee guida aggiornate dal comando del fronte interno israeliano di oggi sono relative all’Iran, secondo Doron Kadosh. Il CENTCOM riferisce che altri tre squadroni di aerei – F-15E, F-16 e A-10 – stanno arrivando in Medio Oriente, mentre uno è già arrivato.

Il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha appena dichiarato: “Cittadini di Israele, siamo nel bel mezzo di una campagna contro l’asse del male iraniano. Ciò che ti chiedo sono due cose: Uno: obbedire rigorosamente alle direttive dell’Home Command Front, in prima linea salva vite umane. E in secondo luogo: stare insieme. Rimarremo saldi insieme nei giorni di prova a venire. Insieme resisteremo, insieme combatteremo e insieme vinceremo“.

Il Portavoce dell’IDF, Daniel Hagari, ha aggiunto: “Poco tempo fa i nostri partner ci hanno informato che stimano che l’Iran si stia preparando a lanciare missili contro Israele nel prossimo futuro. Per ora non abbiamo rilevato alcuna minaccia aerea dall’Iran. Se ce ne fosse una, sapremo come affrontarla. Un attacco iraniano allo Stato di Israele avrà conseguenze, non dirò altro“.

L’ambasciata statunitense in Israele ha diramato un avviso di allerta di alto livello ai suoi dipendenti in Israele e nei territori palestinesi, intimando loro di tornare a casa e di prepararsi a entrare in un rifugio antiaereo.

Un alto funzionario israeliano ha detto a Barak Ravid che l’avviso sull’atteso attacco iraniano è arrivato in Israele verso mezzogiorno, ora locale. Il funzionario ha detto che Israele pensa che l’attacco verrà effettuato nelle prossime ore. Netanyahu ha convocato delle consultazioni di sicurezza riguardo a questa questione.

Un funzionario militare statunitense ritiene che l’Iran lancerà un attacco con missili balistici contro Israele nelle prossime 12 ore, probabilmente dopo il tramonto nella regione, ha dichiarato al New York Times.

