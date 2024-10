Italia, obiettivo emissioni zero entro il 2050: “l’unica fonte pulita è il nucleare”

MeteoWeb

“Se vogliamo ottenere entro il 2050 gli obiettivi di emissioni zero che ci siamo dati, preservando al contempo la nostra sicurezza energetica, l’unica fonte pulita è il nucleare in Italia, non ce ne sono altre. Lo voglio ribadire con molta nettezza”. Così il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava parlando alla presentazione del Rapporto Unirima 2024.

“Su questo tema noi ci siamo e stiamo andando avanti, perché abbiamo il dovere di promuovere la tutela ambientale ma anche di mettere in sicurezza il Paese sotto il profilo energetico”, aggiunge.

