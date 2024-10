Vola la raccolta firme sul nucleare: “50.000 adesioni, gli italiani non vogliono perdere altro tempo”

MeteoWeb

“C’è una gran voglia di nucleare in Italia. Le 50.000 firme raccolte in soli 3 giorni dimostrano chiaramente che gli italiani non vogliono perdere altro tempo. Per realizzare una vera transizione ecologica, non ci si può basare solo sulle rinnovabili: è necessario anche il Nucleare. Ringrazio i tantissimi giovani, le associazioni che insieme a noi si sono mobilitate in questi mesi per scrivere e comunicare una proposta fondamentale per il futuro del nostro paese.

La raccolta firme prosegue, andiamo avanti con banchetti e iniziative, il nucleare deve assolutamente diventare una parte fondamentale del futuro energetico del Paese”. Lo dichiara Matteo Hallissey, segretario dei Radicali Italiani.

