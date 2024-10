Italia-Qatar, visita dell’emiro Al Thani: perché è una partnership strategica

MeteoWeb

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha affermato che la visita in Italia dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, è fondamentale per le relazioni tra i due paesi, in quanto segna un rapporto decennale che si è intensificato e accresciuto negli ultimi anni. In un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa qatariota “Qna”, Crosetto ha spiegato che questa visita giunge in un momento delicato, offrendo l’opportunità di discutere questioni cruciali legate alla stabilità regionale, alla pace e alla prevenzione dell’escalation dei conflitti.

Il ministro della Difesa ha anche evidenziato a “Qna” la rilevanza della “cooperazione strategica” tra il Paese del Golfo e la Nato che “si basa su forti relazioni con diversi paesi, in primo luogo gli Stati Uniti e l’Italia”. Crosetto ha sottolineato l’importanza della cooperazione multilaterale per porre fine ai conflitti in Medio Oriente, riconoscendo il ruolo vitale svolto dal Qatar in questo senso. Parlando a “Qna”, il ministro della Difesa ha espresso gratitudine all’emiro Al Thani per i suoi continui sforzi per mantenere la pace nella regione.

Il rapporto Italia-Qatar

Crosetto ha inoltre sottolineato che il Qatar e l’Italia sono stati tra i primi paesi a collaborare e lavorare fianco a fianco a bordo di Nave Vulcano della Marina militare italiana per fornire aiuti umanitari, in particolare ai feriti palestinesi, sottolineando che questa cooperazione serve come modello per ciò che può essere realizzato in futuro.

Infine, Crosetto ha espresso la speranza di una soluzione duratura in Medio Oriente che garantisca la soluzione dei due stati, affermando che il Qatar e l’Italia saranno in prima fila per sostenere la creazione di uno Stato palestinese e garantire la sicurezza nella regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.