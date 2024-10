L’iconico Monte Rainier si riduce e lancia un’allerta sul cambiamento climatico

MeteoWeb

La bellezza naturale del Monte Rainier, una delle vette più iconiche degli Stati Uniti, è stata recentemente messa in discussione da dati scientifici allarmanti. Secondo recenti misurazioni, la montagna che si erge sopra Seattle ha perso circa dieci piedi della sua imponente altezza, portando il suo livello attuale a 14.399,6 piedi sul livello del mare, rispetto ai precedenti 14.410 piedi. Questa scoperta, riportata dal Seattle Times, ha sollevato preoccupazioni tra gli scienziati e gli amanti della natura, segnando un cambiamento significativo per questo simbolo del Pacifico Nord-occidentale.

La scoperta di un alpinista

La rivelazione della riduzione dell’altezza del Monte Rainier è stata fatta dall’alpinista Eric Gilbertson, che ha condotto scalate nei mesi di agosto e settembre. Secondo le sue osservazioni, “questo è il più accurato possibile… fino al centimetro più vicino”. Gilbertson ha utilizzato strumenti di misurazione precisi per documentare il cambiamento, sottolineando l’importanza di queste informazioni non solo per i climbers, ma anche per la comunità scientifica.

Le cause dello scioglimento dei ghiacci

La principale causa della diminuzione dell’altezza del Monte Rainier è attribuita allo scioglimento dei ghiacci sulla sua cima. Questo fenomeno, che colpisce non solo il Rainier ma anche molte altre montagne del mondo, è strettamente legato ai cambiamenti climatici globali. In contrasto con le notizie relative al Monte Everest, che continua a crescere, il Monte Rainier sta vivendo un destino opposto. Come afferma Mauri Pelto, ricercatore che monitora le montagne ghiacciate dal 1984, “i ghiacciai d’alta quota dello stato stanno perdendo il 40% del loro volume”. Pelto ha aggiunto che, sebbene “avremo ancora montagne e neve in inverno”, senza i ghiacciai “hai perso una dinamica importante e le montagne saranno più povere per questo”.

Impatti a lungo termine e preoccupazioni

Questa diminuzione di ghiaccio non rappresenta solo un cambiamento visivo per i visitatori e gli scalatori, ma porta con sé gravi implicazioni ecologiche e geologiche. Gli esperti temono che lo scioglimento dei ghiacciai del Monte Rainier possa seguire una tendenza preoccupante più ampia, che riflette un riscaldamento globale e un cambiamento climatico in atto. Justin Sackett, una guida di montagna, ha notato che “la stagione dell’arrampicata, che di solito va da aprile a settembre, è stata soggetta a interruzioni anticipate negli ultimi anni a causa del pericolo di condizioni più calde”. Questo è un segnale che il cambiamento climatico non sta solo influenzando l’ambiente, ma sta anche modificando le pratiche di arrampicata e le esperienze degli amanti della natura.

L’evoluzione dell’ecosistema montano

La perdita di ghiaccio ha anche effetti significativi sull’ecosistema montano. Con la diminuzione del volume glaciale, si prevede che gli habitat locali cambieranno, impattando flora e fauna. I ghiacciai giocano un ruolo fondamentale nel mantenere l’equilibrio idrico delle regioni circostanti e la loro scomparsa potrebbe alterare il regime delle acque, influenzando le risorse idriche per le comunità circostanti e le specie selvatiche.

La storia del Monte Rainier è un campanello d’allarme per molti altri ghiacciai e montagne in tutto il mondo. La perdita della sua imponente altezza è un chiaro segno dei cambiamenti climatici che stanno influenzando il nostro pianeta. Mentre la bellezza della montagna rimarrà per sempre impressa nella memoria collettiva, è essenziale affrontare le cause di questi cambiamenti per garantire che le future generazioni possano continuare a godere della meraviglia della natura. Come ha detto Pelto, “non ci sono molti ghiacciai nelle North Cascades che possono sopravvivere nei prossimi 30 anni”, un richiamo urgente all’azione per preservare il nostro ambiente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.