La scelta della piattaforma Vega come oggetto di analisi è stata motivata sia per il suo nome evocativo che per la sua stabilità sul mare. A differenza delle navi, la piattaforma rimane ferma, rendendo possibile un’osservazione accurata e costante della sua visibilità da diversi punti di osservazione. Questa caratteristica ha facilitato uno studio dettagliato che ha portato a risultati rilevanti nel contesto della forma della Terra.

Per condurre l’analisi è stato utilizzato un teleobiettivo da 600 mm, che ha consentito ingrandimenti significativi e ha permesso di osservare la piattaforma con una precisione elevata. Partendo dalla costa, inizialmente era possibile vedere solo la sommità della piattaforma, mentre il resto della struttura risultava nascosto dalla curvatura della Terra. Successivamente, avvicinandosi alla piattaforma e scattando fotografie a intervalli regolari, è emerso progressivamente il resto della struttura fino a essere visibile nella sua interezza. Questo esperimento ha confermato un fatto ben noto alla comunità scientifica: la Terra non è piatta.

L’osservazione ha infatti dimostrato che l’occlusione parziale della piattaforma dipende dalla curvatura terrestre, e non da fenomeni ottici o altre spiegazioni alternative che spesso vengono proposte dai sostenitori della teoria della Terra piatta. L’evidenza raccolta ha quindi ribadito ciò che la scienza sostiene da secoli, ovvero che il nostro pianeta ha una forma sferica.

Questo tipo di esperimenti, basati su osservazioni dirette e strumenti precisi, rappresentano il fondamento della scienza. È importante sottolineare che la scienza si basa su prove, studi e dati verificabili, non su opinioni o credenze personali. Ogni teoria può e deve essere messa alla prova, ma alla fine, sono i fatti e le evidenze a stabilire quale teoria è corretta. Le prove scientifiche non sono democratiche, non sono soggette a interpretazioni personali: o sono supportate da dati concreti, o vengono confutate.

L’analisi della piattaforma Vega ha fornito un’ulteriore conferma della sfericità della Terra. Nonostante le teorie alternative continuino a circolare, i fatti sono chiari e inequivocabili. La scienza, attraverso osservazioni e sperimentazioni come questa, dimostra ancora una volta che il mondo in cui viviamo è sferico. Qualsiasi tentativo di confutare queste evidenze si scontra inevitabilmente con la realtà.

