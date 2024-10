La NASA ha inviato un segnale laser a 460 milioni di km: con chi sta comunicando?

MeteoWeb

La NASA, con il suo imponente apparato scientifico e tecnologico, ha nuovamente dimostrato la sua capacità di spingere i confini dell’innovazione umana, questa volta attraverso il suo esperimento tecnologico Deep Space Optical Communications (DSOC). Il 29 luglio 2024, un segnale laser è stato trasmesso con successo dalla Terra alla sonda Psyche, posta a una distanza straordinaria di 460 milioni di chilometri, una distanza pari a quella massima tra Marte e la Terra. Questo straordinario risultato è stato annunciato pubblicamente dalla NASA il 3 ottobre 2024 e rappresenta un passo decisivo verso l’adozione delle comunicazioni ottiche come futuro standard per le missioni nello spazio profondo.

L’importanza di questo successo non può essere sopravvalutata: si tratta della prima volta che un segnale laser viene trasmesso con successo a tale distanza, dimostrando che le tecnologie ottiche per le comunicazioni possono offrire velocità e affidabilità senza precedenti rispetto ai tradizionali sistemi basati su onde radio. Si apre così un futuro ricco di promesse per l’esplorazione interplanetaria, con implicazioni rivoluzionarie sia per le missioni robotiche sia per quelle umane, in particolare per le future esplorazioni su Marte e oltre.

L’impresa ingegneristica senza precedenti della NASA

L’invio di un segnale laser a una distanza tanto vasta rappresenta una sfida tecnologica immensa, che richiede una precisione straordinaria e l’impiego di risorse tecnologiche sofisticate. Le comunicazioni ottiche, che utilizzano fasci di luce laser per trasmettere dati, sono notoriamente suscettibili a interferenze e degrado delle prestazioni, specialmente in condizioni di distanze estreme come quelle coinvolte nell’esperimento DSOC. Il team di ingegneri e scienziati della NASA non poteva prevedere con certezza quale livello di attenuazione dei segnali potesse verificarsi a tali distanze, ma l’esito positivo del test ha superato ogni aspettativa.

“Le tecniche che utilizziamo per tracciare e puntare sono state verificate, confermando che le comunicazioni ottiche possono essere un modo robusto per esplorare il Sistema Solare“, ha affermato Meera Srinivasan, responsabile del progetto presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA. Questo risultato straordinario sottolinea come le comunicazioni ottiche possano diventare la spina dorsale delle future missioni interplanetarie, portando a miglioramenti significativi nella velocità di trasmissione dei dati e nella capacità di gestione delle informazioni.

Le strutture e il funzionamento del sistema DSOC

L’esperimento DSOC è gestito dal JPL della NASA e utilizza una combinazione avanzata di trasmettitori e ricevitori ottici. Il cuore del sistema è costituito da un trasmettitore laser di volo, montato a bordo della sonda Psyche, e da due stazioni di terra situate in California. Queste strutture terrestri svolgono un ruolo cruciale nel processo di trasmissione e ricezione dei segnali dallo spazio profondo.

La prima di queste stazioni è il telescopio Hale, situato presso il Palomar Observatory vicino a San Diego, con un diametro di ben 5 metri. Questo telescopio è utilizzato come stazione di downlink per ricevere i segnali laser inviati dallo spazio. La seconda è l’Optical Communications Telescope Laboratory, situato presso Table Mountain vicino a Wrightwood, in California, che funge da stazione di uplink. Qui, un potente laser da 7 kilowatt viene utilizzato per inviare segnali ottici alla sonda Psyche, a distanze che si estendono ben oltre quelle raggiunte dai tradizionali sistemi a radiofrequenza.

La principale innovazione del DSOC risiede nell’utilizzo delle comunicazioni ottiche per trasmettere dati a velocità straordinariamente elevate, fino a 100 volte superiori rispetto ai sistemi radio. Questa capacità offre enormi vantaggi per le missioni spaziali future, consentendo non solo la trasmissione di dati scientifici complessi ma anche l’invio di immagini e video ad altissima definizione. In un contesto in cui le future missioni spaziali, sia umane sia robotiche, richiederanno un flusso costante di informazioni, il DSOC della NASA rappresenta una svolta cruciale.

Le prestazioni del DSOC: velocità di trasmissione senza precedenti

Uno degli aspetti più notevoli dell’esperimento DSOC è la capacità del sistema di trasmettere dati utilizzando luce laser codificata in infrarossi vicini, una frequenza molto più alta rispetto alle tradizionali onde radio. Grazie a questa frequenza elevata, è possibile impacchettare una quantità significativamente maggiore di dati in una singola trasmissione, consentendo velocità di trasferimento straordinariamente elevate.

Durante il test, quando la sonda Psyche si trovava a una distanza di circa 53 milioni di chilometri dalla Terra, il sistema DSOC è stato in grado di trasmettere dati alla velocità massima di 267 megabit per secondo (Mbps), una velocità che supera molte delle attuali connessioni Internet a banda larga terrestri. Tuttavia, man mano che Psyche si è allontanata, la velocità di trasferimento è progressivamente diminuita, come previsto.

Un esempio significativo si è verificato il 24 giugno 2024, quando la sonda si trovava a circa 390 milioni di chilometri dalla Terra, una distanza pari a due volte e mezzo quella che separa il nostro pianeta dal Sole. Nonostante la vastità di questa distanza, il sistema DSOC ha mantenuto una velocità di trasferimento media di 6,25 Mbps, con punte che hanno raggiunto gli 8,3 Mbps. Sebbene queste velocità siano inferiori rispetto a quelle ottenute a distanze minori, rappresentano comunque un notevole miglioramento rispetto ai sistemi di comunicazione basati su radiofrequenza, che a distanze simili avrebbero fornito velocità molto inferiori.

Un successo clamoroso: i test dimostrativi e le prospettive future

L’obiettivo primario del progetto DSOC è dimostrare che le comunicazioni ottiche possono offrire un’alternativa affidabile e ad alte prestazioni ai sistemi di comunicazione tradizionali. Nel corso dei test dimostrativi, il DSOC ha avuto la possibilità di testare vari set di dati, tra cui video ad alta definizione, insieme a dati ingegneristici provenienti dalla missione Psyche.

Uno degli eventi più significativi di questa dimostrazione tecnologica è stato la trasmissione del primo video ad altissima definizione mai inviato dallo spazio. L’11 dicembre 2023, da una distanza di 30,5 milioni di chilometri, un video di un gatto di nome Taters è stato inviato dalla sonda Psyche alla Terra, dimostrando non solo la capacità del sistema di gestire dati scientifici, ma anche la trasmissione di contenuti visivi complessi.

Il progetto ha inoltre dimostrato che la velocità di trasmissione dei dati diminuisce in modo proporzionale al quadrato inverso della distanza, confermando così una delle principali ipotesi alla base del funzionamento del DSOC. Durante la prima fase dell’esperimento, conclusasi il 29 luglio 2024, quasi 11 terabit di dati sono stati trasmessi tramite segnali laser. Si tratta di un volume di dati straordinario, che sottolinea l’efficienza e la capacità del sistema.

Il trasmettitore di volo, ora temporaneamente spento, sarà riacceso il 4 novembre per una nuova fase di test. L’obiettivo sarà dimostrare che l’hardware può funzionare in modo affidabile per almeno un anno, un requisito fondamentale per le future missioni spaziali di lunga durata.

Psyche: il prossimo grande obiettivo e le implicazioni per l’esplorazione spaziale

Mentre il DSOC ha raggiunto questo importante traguardo, la sonda Psyche continua il suo viaggio verso l’asteroide 16-Psyche, situato nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. Questo asteroide, ricco di metalli, rappresenta un obiettivo di grande interesse scientifico, poiché potrebbe fornire nuove informazioni sulla formazione del Sistema Solare e sulla natura dei corpi planetari primitivi.

Per quanto riguarda il futuro delle comunicazioni spaziali, il successo del DSOC apre la strada a un’adozione sempre più diffusa delle comunicazioni ottiche per le missioni nello spazio profondo. Questa tecnologia rivoluzionaria permetterà non solo di inviare dati scientifici a velocità senza precedenti, ma anche di trasmettere immagini e video in alta definizione in tempo reale, migliorando significativamente la qualità delle comunicazioni tra la Terra e le sonde interplanetarie.

Il viaggio di Psyche verso l’asteroide 16-Psyche segna solo l’inizio di una nuova era per l’esplorazione spaziale, in cui la tecnologia ottica sarà alla base di nuove scoperte scientifiche e ci permetterà di comprendere meglio il nostro posto nell’universo.

