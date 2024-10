La Niña minaccia i raccolti: inverno più secco nelle pianure USA e scorte di grano ai minimi storici 

MeteoWeb

Si prevede che lo sviluppo del fenomeno La Niña porterà un clima più caldo e secco del normale nelle pianure centrali e meridionali degli Stati Uniti questo inverno, peggiorando probabilmente la siccità nella principale area produttrice di grano invernale del Paese. Lo ha affermato la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa). Gli agricoltori statunitensi stanno attualmente piantando grano invernale, che intendono raccogliere all’inizio della prossima estate, a causa della crescente siccità che ha sollevato preoccupazioni sulle prospettive del raccolto e ha fatto aumentare di recente i prezzi.

Secondo le ultime previsioni del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, la siccità nelle pianure e in altre aree chiave del grano in tutto il mondo, tra cui la Russia, il principale esportatore, dovrebbe ridurre le scorte globali della coltura di base al livello più basso degli ultimi nove anni. Gli Stati Uniti sono il quinto maggiore esportatore di grano al mondo.

Le previsioni

“Prevediamo che una diffusa siccità da moderata a estrema persisterà in gran parte delle Grandi Pianure e in alcune zone delle Montagne Rocciose centrali”, ha affermato Jon Gottschalck, responsabile della divisione di previsione operativa del Climate Prediction Center della Noaa, in occasione della pubblicazione delle previsioni meteorologiche invernali da parte dell’agenzia. Secondo i dati del National Drought Mitigation Center, la siccità si è estesa fino a comprendere il 52 per cento delle aree coltivate a grano invernale negli Stati Uniti, rispetto al 44 per cento di due settimane fa. Sebbene sia probabile che le pianure rimangano asciutte, un andamento più umido nelle regioni dei Grandi Laghi e della valle del fiume Ohio dovrebbe contribuire ad aumentare i livelli delle acque del fiume Mississippi più avanti nel corso dell’inverno, ha affermato la Noaa.

“Ciò sarà molto utile per l’intero fiume Mississippi, perché una grande frazione di quell’acqua proviene dal fiume Ohio e dalla valle centrale del fiume Mississippi”, ha affermato Gottschalck. Secondo i dati della Noaa, si prevede che il fiume Mississippi a Memphis, nel Tennessee, si ritirerà entro la fine del mese, attestandosi a meno di un metro dal minimo storico registrato un anno fa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.