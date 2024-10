La Presidente del Cnr partecipa al G7 sulle grandi infrastrutture di ricerca

MeteoWeb

La Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ha preso parte oggi alla riunione del G7 dedicata alle grandi infrastrutture di ricerca, che si tiene a Su Gologone, in provincia di Nuoro. Durante l’incontro, la Presidente del Cnr ha affermato: “Insieme ai delegati dei Paesi del G7, oggi abbiamo discusso delle grandi infrastrutture internazionali di ricerca. È un’opportunità straordinaria per l’avanzamento della scienza, dell’innovazione e per le ricadute tecnologiche che queste possono avere“.

L’incontro si svolge nei pressi dello spazio potenzialmente destinato a ospitare l’Einstein Telescope, un’infrastruttura di ricerca che rappresenta una significativa occasione per l’Italia, fungendo da esempio di diplomazia scientifica di grande importanza. La Presidente ha sottolineato: “Penso che la pace e la prosperità per il futuro dipendano anche dalla possibilità di avere questi grandi progetti che uniscono popoli a volte distanti“.

L’evento è organizzato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

