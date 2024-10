Maltempo, a Lamezia Terme un albero secolare si abbatte sui soccorritori dell’alluvione: tragedia sfiorata | FOTO

MeteoWeb

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è impegnata questa sera sulla SS280 direzione Lamezia Terme per un albero secolare di alto fusto abbattutosi sulla sede stradale coinvolgendo un furgone della ditta impegnata nei lavori di ripristino della carreggiata interessata dalla voragine apertasi per il forte maltempo di questa mattina. Nella zona sono caduti 390mm di pioggia in poche ore e la situazione è drammatica.

Fortunatamente al momento della caduta dell’albero all’interno del mezzo il solo conducente rimasto illeso. Intervento dei vigili del fuoco per la rimozione dell’ostacolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.