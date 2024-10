Maltempo, Calabria in ginocchio: danni ingenti nel Lametino e nel Reggino | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha travolto la Calabria, scaricando piogge torrenziali che hanno determinato una devastante alluvione nella zona di Lamezia Terme, nel Catanzarese. Danni e disagi anche in varie località della provincia di Reggio Calabria. Dal capoluogo di regione a Lamezia Terme, sono caduti, secondo le rilevazioni dell’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpacal), oltre 390 millimetri di pioggia, un dato davvero clamoroso che evidenzia la grande quantità d’acqua caduta in poche ore sulla regione. Il risultato sono state frane, esondazioni, alberi abbattuti, colate di fango ed anche un ponte stradale crollato.

Nel giorno in cui l’allerta meteo è passata da arancione a gialla, la Calabria ha registrato il maltempo più violento e i danni maggiori. Decine gli interventi di Vigili del Fuoco, soccorritori, volontari di Protezione Civile portati a compimento finora e altrettanti quelli in atto, circa 150 quelli in attesa di verifica ed espletamento. Da quando è scattata l’emergenza, sono state mobilitate squadre di Vigili del Fuoco dei comandi di Catanzaro, Cosenza e Crotone.

Il territorio più colpito è il Lametino, a seguito dell’esondazione del fiume Amato. Dapprima, un’autovettura è sprofondata in una voragine sulla SS280 ed è stata recuperata dai pompieri insieme agli occupanti, rimasti illesi. Successivamente si è registrato il crollo di un ponte in prossimità di Maida, Comune già isolato dalle prime ore del mattino per via dell’esondazione di un torrente. Un anziano, invece, è rimasto intrappolato all’interno di un furgoncino sulla strada che costeggia l’aeroporto di Lamezia Terme, in località Trigna, ed è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco.

Completamente sott’acqua l’area industriale di Lamezia dove si trovano il centro commerciale ‘Due Mari’, l’ex Fondazione Terina, gli uffici Inail così come l’aula bunker, il che ha comportato il rinvio delle udienze di alcuni importanti processi che dovevano tenersi oggi.

In località Persicaro, a San Pietro lametino, una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) ha raggiunto a bordo di un gommone una cascina isolata adibita ad allevamento di bestiame, al cui interno si trovavano alcune persone, tra cui un’anziana signora, che tuttavia erano riuscite a mettersi in salvo e ad allontanarsi prima dell’arrivo dei soccorsi. A San Pietro a Maida, a causa della pioggia incessante, è crollata un’intera palazzina, per fortuna disabitata. Il centro del Catanzarese è attualmente isolato. “Le strade – ha detto il sindaco di San Pietro a Maida, Domenico Giampà – sono un disastro. Per tutta la notte abbiamo lavorato, insieme agli operatori della Protezione Civile, per mettere in salvo le persone bloccate per strada o in pericolo“.

Nel Reggino, a causa dei violenti temporali nel territorio di Cataforio e San Sperato, la strada comunale che da quest’ultima frazione porta all’abitato di Cataforio è tuttora interessata da fenomeni franosi, smottamenti e versamento sul manto stradale di materiale argilloso che rende la viabilità a rischio.

Maltempo anche nel Messinese

Anche oltre lo Stretto si sono registrati smottamenti e strade allagate, a Messina e provincia. Forti precipitazioni anche sulla riviera jonica, a Santa Teresa di Riva, con allagamenti sul lungomare. Oltre 30 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, con persone soccorse negli abitacoli della loro auto immerse quasi totalmente nell’acqua.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

