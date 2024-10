Maltempo, alberi caduti a Milano: 2 feriti

MeteoWeb

Il maltempo insiste sulla Lombardia e Milano. Prosegue la pioggia battente sul capoluogo, dove questa mattina due persone sono rimaste lievemente ferite dal crollo di un albero in Piazza Lega Lombarda. Si tratta di due uomini di 62 e 77 anni, che sono stati portati in codice verde al Fatebenefratelli. Un altro albero è caduto in strada in via Gazzoletti, mentre un ramo è caduto su un’automobile in sosta in via Tabacchi.

In totale sono sette gli interventi dei Vigili del Fuoco di Milano (6 nella metropoli e uno a Garbagnate Milanese), tutti per alberi caduti o rami pericolanti. In particolare, a Cassano d’Adda (Milano) i pompieri hanno effettuato un sopralluogo alla diga sull’Adda che avrebbe problemi di deflusso delle acque a causa di vari tronchi accumulatisi.

Sulla città di Milano è in corso un’allerta meteo arancione.

