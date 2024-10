Maltempo nell’Alessandrino, il Po esondato a Bassignana | FOTO

MeteoWeb

Dopo le piogge torrenziali dei giorni scorsi e in attesa delle nuove precipitazioni previste tra stasera e domenica pomeriggio, la situazione nell’Alessandrino è documentata dalle immagini a corredo dell’articolo (gallery in alto). È infatti esondato il Po nelle aree golenali di Bassignana (AL) in località Mugarone. Le foto sono di Vito Giardino, per la Protezione Civile della Provincia di Alessandria.

Dal pomeriggio di oggi giungeranno nuove piogge dalla Lombardia verso il Piemonte orientale, che si estenderanno a tutta la regione nel corso della serata.

