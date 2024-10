Maltempo, allagamenti e frane nel Pisano: strade chiuse, sconsigliati spostamenti

MeteoWeb

“Non mettetevi in viaggio se non per estrema necessità, l’unica strada praticabile è presa d’assalto e rende difficile il passaggio dei mezzi di soccorso“: è quanto ha evidenziato il Comune di Riparbella (Pisa), uno dei maggiormente colpiti dall’ondata di maltempo delle scorse ore in Toscana. Anche il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, ha invitato alla prudenza e ha sconsigliato spostamenti: “I danni procurati la scorsa notte riguardano principalmente smottamenti e la tracimazione di alcuni fossi del reticolo regionale, nella zona di Castellina. Ma le principali criticità attualmente riguardano la viabilità provinciale nella zona sud“.

“Purtroppo in seguito all’alluvione del 23 settembre scorso Anas ha ancora chiuso la statale 68 che attraversa la Val di Cecina e questo ci mette in difficoltà perché gran parte del traffico finisce sulle strade provinciali e, in alcuni casi, anche sulle comunali. Da stanotte è interrotta a causa di uno smottamento di terreno la sp 13 del Commercio, nel comune di Riparbella, mentre una situazione analoga si è verificata a Castellina Marittima, vicino a Cecina (Livorno) dove un fosso del reticolo regionale ha eroso la sponda sinistra e un pezzo di strada, ma essendo la carreggiata molto larga si può ancora procedere con un senso unico a vista. Tutte le nostre squadre sono comunque al lavoro e speriamo nelle prossime ore di migliorare complessivamente la situazione laddove si sono verificate interruzioni e chiusure temporanee,” ha concluso Angori.

