Maltempo, allagamenti lungo il corso del Po a Torino: chiusi i Murazzi | FOTO

MeteoWeb

A causa delle intense precipitazioni dei giorni scorsi, a Torino si segnalano allagamenti lungo il corso del Po. Nella zona dell’ospedale Molinette le acque hanno invaso una passerella pedonale. Disposta in via cautelativa la chiusura dei Murazzi: il Comune in una nota in cui informa che in città “i livelli di tutte le altre aste fluviali rimangono all’interno delle rispettive soglie di guardia e, inoltre, non vengono segnalati fenomeni di dissesto sul territorio collinare“. Per quel che riguarda il Po, la centralina dei Murazzi indica che il livello del fiume ha raggiunto i 2,91 metri, ancora al di sotto della soglia “di guardia”. La Protezione civile della Città di Torino continua a monitorare attentamente le evoluzioni delle condizioni meteo e il livello dei fiumi nelle prossime ore, si spiega in una nota.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.