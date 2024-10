Maltempo, allerta per la piena Po a Ferrara: evacuazioni in caso di soglia rossa

MeteoWeb

L’allarme meteo in Emilia Romagna si sposta da Bologna verso Ferrara, dove una nuova allerta rossa è stata emessa per la costa e la pianura ferrarese, a causa del transito della piena del Po. “I livelli idrometrici su tutti i corsi d’acqua sono stati, in alcuni punti, prossimi o superiori alle soglie di allerta 3″, fa sapere l’Assessorato comunale alla Sicurezza e Frazioni. “Si rimane in allerta per il transito della piena di Po, al momento la situazione è sotto controllo e monitorata attentamente”.

“L’area – assicura il Comune – viene costantemente sorvegliata dagli uomini della Protezione Civile e dalle pattuglie della Polizia Locale, controllando in modo particolare l’evoluzione dell’evento nella zona della golena, in cui insistono le abitazioni ed alcune attività”.

Gli agenti del Corpo Terre Estensi hanno provveduto ad avvisare le sette famiglie residenti nelle aree golenali e le attività presenti, “mediante la consegna di idonea informativa inerente all’evacuazione delle aree stesse, nel caso in cui il livello idrometrico del fiume dovesse raggiungere la soglia rossa”. Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, preso atto dei livelli idrometrici, ha emanato l’apposita ordinanza per l’attivazione del Coc (Centro operativo comunale).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.