Maltempo, alluvione a Messina: Peloritani affondati da un monsone incredibile, 250mm di pioggia!

Sta degenerando drammaticamente la situazione del maltempo in provincia di Messina: la città peloritana è soltanto lambita dai forti temporali che imperversano sui Monti Peloritani, dallo Jonio al Tirreno, proprio così come era accaduto l’1 ottobre 2009 quando un temporale autorigenerante flagellava la zona di Giampilieri e Scaletta Zanclea provocando 43 morti e 100 feriti mentre a Messina città c’era una pioggia normale.

Oggi, fortunatamente, non abbiamo – almeno per il momento – conseguenze così tragiche, ma sui Monti Peloritani, fin sulle coste, si sta abbattendo una pioggia monsonica davvero incredibile. Fino al momento sono caduti 243mm di pioggia alla Casa degli Alpini, 181mm a Fiumedinisi, 172mm ad Allume, 170mm ad Alì, 155mm a Monforte San Giorgio, 151mm a Pizzo Rosarello, 136mm a Gualtieri Sicaminò, 128mm a Torregrotta, 124mm a Itala, 119mm a Rometta, 118mm al Monte Craparo, 110mm a San Pier Niceto, 106mm ad Altolia, 104mm a Pace del Mela, 99mm a Venetico, 91mm a Santo Stefano di Briga, 85mm a Saponara, 84mm a Pezzolo, 73mm a Giampilieri, 68mm a Pagliara, 60mm a Santa Lucia del Mela, 51mm a Guidari, 47mm a Calvaruso, 45mm a Cumia, 24mm a Messina Centro. Ma purtroppo sta continuando a diluviare. La mappa con le precipitazioni:

La macchina della protezione civile locale è mobilitata per prevenire gravi conseguenze sul territorio. I torrenti sono tutti in piena. I Sindaci stanno diramando comunicazioni di allertamento in tutti i borghi, invitando la popolazione a non uscire di casa. Purtroppo sta continuando a diluviare: dalla Calabria non si vede la Sicilia da molte ore, avvolta dai cumulonembi che stanno provocando questo disastro.

