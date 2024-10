Maltempo, violenti nubifragi in Sicilia: allagamenti e fiumi in piena nel Messinese, “non uscite” | LIVE

MeteoWeb

Violenti nubifragi stanno colpendo dalla notte Calabria e Sicilia. Con oltre 170mm di pioggia a Lamezia Terme, nella prima regione si è verificata una drammatica alluvione. Forti piogge anche nella Sicilia Orientale, in modo particolare in provincia di Messina: segnalati allagamenti e ingrossamento di torrenti tra Fiumedinisi, Santo Stefano Briga, Rometta e Nizza di Sicilia.

Il sindaco di Fiumedinisi, Giovanni De Luca, ha avvertito: “Nubifragio in atto su tutto il territorio. Non effettuare spostamenti se non strettamente necessari o urgenti. Ancora in atto il nubifragio che dalle prime ore della serata di ieri ha interessato il nostro territorio e la riviera ionica messinese. Il torrente Fiumedinisi è in piena. La strada provinciale 27 verso Nizza di Sicilia è transitabile con molti detriti sulla carreggiata. La strada intercomunale (rettilineo) è allagata. Si invita a non effettuare spostamenti se non strettamente necessari o urgenti. Purtroppo il sistema di allerta meteo della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della protezione civile non è stato efficace, in quanto queste condizioni meteo non sono evidentemente da allerta gialla“.

Il Comune di Nizza di Sicilia ha comunicato: “A causa delle avverse condizioni meteorologiche, si consiglia vivamente di rimanere in casa e di uscire solo se strettamente necessario. Si informa inoltre che il sottopasso per la SP27 è attualmente allagato e pertanto impraticabile. Si prega di prestare massima attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità competenti per la propria sicurezza“.

