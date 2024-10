Maltempo senza tregua in Calabria: torrente esondato a Maida, caos nel Lametino | LIVE

MeteoWeb

Il maltempo continua a flagellare la Calabria, dove l’allerta meteo, valida fino alle 24 di oggi, è stata declassata da arancione a gialla. Il Comune di Maida, in provincia di Catanzaro, è rimasto isolato a seguito dell’esondazione di un torrente. La viabilità sulla SS 280, in direzione Lamezia Terme, è stata interrotta nei pressi del Centro Commerciale “Due Mari”. Nel Lametino, già dalla serata di ieri, si registrano numerose criticità legate alle avverse condizioni meteorologiche. Alle 4 del mattino, visto l’alto numero di chiamate al 115 di Catanzaro, sono state inviate ulteriori squadre di soccorso dai comandi di Cosenza e Crotone per supportare la situazione a Lamezia Terme. Attualmente, i vigili del fuoco devono ancora eseguire circa 90 interventi, prevalentemente per verifiche su infiltrazioni d’acqua e operazioni di prosciugamento. Sul posto sono operative anche le unità SAF Fluviali, che, grazie a gommoni, stanno raggiungendo le abitazioni rimaste isolate a causa degli allagamenti stradali.

