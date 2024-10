Allerta Meteo, squall-line di temporali dal mar Jonio verso Calabria e Sicilia Orientale: fenomeni violentissimi

MeteoWeb

Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, questo lunedì 21 ottobre è il clou del Ciclone Mediterraneo che colpisce il Sud Italia: temporali violentissimi stanno colpendo dalla notte Calabria e Sicilia. Oltre 170mm di pioggia a Lamezia Terme, dove si è verificata una drammatica alluvione. Forti piogge non solo in tutta la Calabria, ma anche nella Sicilia Orientale, in modo particolare in provincia di Messina, sui Monti Peloritani e nell’hinterland cittadino dove sono caduti dalla mezzanotte 117mm di pioggia alla Casa degli Alpini, 98mm a Monforte San Giorgio, 95mm al Monte Craparo, 87mm a Rometta, 86mm ad Alì, 81mm a Santo Stefano di Briga, 78mm ad Altolia, 74mm ad Allume, 71mm a Pezzolo, 62mm a Giampilieri, 60mm a Pizzo Rosarello, 54mm a Saponara, 53mm a Venetico, 42mm a Guidari.

Forti temporali in corso anche ad Acireale e nel catanese: il fronte temporalesco – un’enorme squall-line – si muove dal mar Jonio, caricandosi di energia, e nel corso della giornata si abbatterà sulla Sicilia Jonica, colpendo in pieno Catania, Augusta e Siracusa. E il maltempo proseguirà anche in serata. Massima attenzione.

