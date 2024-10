Allerta Meteo: oggi “forti temporali in Calabria e Sicilia, rischio tornado”

MeteoWeb

Prosegue l’Allerta Meteo anche oggi, lunedì 21 ottobre, in 2 regioni, in quanto “sono possibili temporali forti tra Sicilia e Calabria“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Il moto retrogrado verso ovest del cut-off low sul Mediterraneo causerà uno spostamento dell’area temporalesca attualmente sullo Ionio verso la Calabria meridionale e la Sicilia. Queste regioni saranno soggette ad un intenso flusso meridionale ad alta theta-e ed elevato CAPE, che favorirà lo sviluppo di temporali semi–stazionari a multicella in grado di causare accumuli di pioggia localmente rilevanti (>100 mm/3h). Per tale motivo è stato emesso un livello 2 su Sicilia Orientale e Calabria Meridionale. Su queste aree c’è anche un pericolo più marginale di sviluppo di tornado,” spiega PRETEMP ne bollettino. In generale, “su tutto il Mar Tirreno, Canale di Sicilia e di Sardegna e Sardegna sono possibili alcuni temporali sparsi durante la giornata, solo localmente forti e associati a intensi rovesci di pioggia e trombe marine e/o landspouts“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.