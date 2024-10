Maltempo in Brasile, 3 dispersi dopo forte temporale

MeteoWeb

Il bilancio del violento temporale che ha colpito lo Stato di San Paolo, in Brasile, durante le scorse ore è di 3 persone disperse, come riportato dalla Protezione Civile, che sta coordinando le operazioni di ricerca e soccorso. Tra i dispersi, un giovane di 22 anni e una ragazza di 18 sono stati trascinati via dalla forza dell’acqua durante un temporale che si è abbattuto su Campinas, dove in un’ora e mezza sono caduti 68 mm di pioggia, provocando allagamenti, la caduta di alberi e disagi in alcuni ospedali. Un altro disperso, un uomo di 38 anni, è scomparso a Jandira dopo essere stato travolto da un fiume d’acqua mentre viaggiava in moto. Danni significativi si sono verificati anche nella metropoli di San Paolo.

