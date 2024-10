Maltempo Campania: crolla palazzina abbandonata a Torre del Greco

MeteoWeb

A partire da mezzanotte, la Campania sarà in allerta arancione per il maltempo, ma già da questa mattina la regione è stata colpita da piogge e temporali che hanno causato disagi e danni. A Torre del Greco, una palazzina abbandonata è parzialmente crollata, danneggiando alcune auto e costringendo otto famiglie a lasciare le proprie case. A Capri, il mare mosso ha interrotto i collegamenti marittimi con Positano, Salerno e Maiori, lasciando attivi solo quelli con Napoli. Nel Napoletano, soprattutto nella zona sorrentina, si sono verificati allagamenti e smottamenti. A Tordigliano, un crollo di massi ha bloccato la strada tra Vico, Positano e Meta di Sorrento. A Salerno, un nubifragio ha creato disagi sulla tangenziale, mentre fango e pietre hanno invaso la strada tra Ravello e Tramonti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

