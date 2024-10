Maltempo Campania, esonda torrente a Scafati: domani scuole chiuse

MeteoWeb

Giornata di forte maltempo oggi in Campania, con forti piogge che hanno determinato allagamenti, frane e disagi nel Napoletano, comprese le isole di Ischia e Capri. Ma forti piogge hanno interessato anche il Salernitano. In serata, a Scafati è esondato il torrente Salso. Il Comune ha deciso di chiudere le scuole per la giornata di domani, sabato 19 ottobre. Su Scafati oggi sono caduti 39mm di pioggia, mentre si sfiorano i 70mm di accumulo nella provincia: 68mm a Corbara, 66mm a Vietri sul Mare, 62mm a Positano, 50mm a Salerno.

