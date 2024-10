Maltempo, Coldiretti: “in autunno triplicati i nubifragi”

MeteoWeb

Con le nuove perturbazioni salgono a 240 gli eventi estremi abbattutisi sull’Italia dall’inizio dell’autunno, quasi il triplo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il bilancio di nubifragi, grandinate, tornado e tempeste di vento si era fermato a 86, secondo l’analisi Coldiretti su dati Eswd.

L’ondata di maltempo si sta estendendo dal Nord Italia ai territori del Centro e del Sud con allerta gialla e arancione in diverse regioni, dalla Lombardia all’Emilia Romagna, dal Piemonte alla Toscana fino alla Campania. Preoccupa la situazione in Liguria i violenti temporali e l’esondazione dei corsi d’acqua sono tornati a flagellare la zona di Albenga (Savona), dove la perturbazione precedente aveva fatto registrare danni per decine di milioni nelle aziende del distretto florovivaistico, uno dei fiori all’occhiello dell’economia regionale e nazionale. Sul territorio si registrano allagamenti in alcune aziende oltre a smottamenti. Un rischio per le imprese e per la popolazione, considerato che oltre una famiglia ligure su due (55%) vive in aree a rischio frana, secondo l’analisi Coldiretti su dati Ispra.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.