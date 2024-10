Maltempo, colmo di piena del Po raggiunto a Piacenza e Cremona: scorre verso criticità ordinaria

MeteoWeb

La piena del Po, dopo il colmo raggiunto a Piacenza nella serata di ieri con 5,90 metri sullo zero idrometrico (criticità moderata, colore arancione) e Cremona nella prima mattina di oggi con 1,29 metri (sotto la prima soglia di criticità), proseguirà il suo transito lungo il tratto lombardo-emiliano dove, stanti le attuali previsioni, sono attesi livelli che si attesteranno sopra la prima soglia di criticità (ordinaria, colore giallo) e prossimi alla seconda (moderata, colore arancione). Lo indica l’AIPo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po in un aggiornamento sulla situazione del Grande Fiume dopo il maltempo dei giorni scorsi.

Relativamente alla zona dei rami del Delta, si prevede la persistenza di livelli superiori alla soglia 2 di criticità (colore arancione) nell’arco delle prossime 24-48 ore.

L’AIPo raccomanda prudenza lungo i tratti ancora interessati dalla piena e nelle attività di navigazione e richiede attenzione anche nelle aree dove la piena è transitata.

Gli uffici centrali e territoriali AIPo proseguono nelle attività di monitoraggio della piena e di controllo sulle opere idrauliche di competenza, in coordinamento con i sistemi regionali e locali di Protezione Civile.

