Maltempo: crolla muro in provincia di Napoli, fango e detriti per strada

A causa del maltempo che ha colpito la zona di Napoli e provincia, a Massa Lubrense, in via Nastro D’Oro, è crollato un muro di contenimento all’altezza del civico 7 e parte di un piazzale asfaltato adibito a parcheggio auto. In località Marciano è crollato un muro di contenimento per un fronte di circa 10 metri causando una colata di fango e detriti sulla carreggiata. Sul posto i carabinieri della stazione di Massa Lubrense, una squadra dei Vigili del fuoco e personale della Polizia locale e dell’utc. Non si registrano feriti. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico.

