Maltempo, emergenza in Spagna: esonda il fiume Guadalhorce, auto trascinate dall’acqua e persone bloccate | VIDEO

Le intense piogge delle scorse ore in Spagna hanno colpito duramente anche la provincia di Málaga, in particolare la Valle del Guadalhorce, causando inondazioni e disagi. A seguito dell’esondazione del fiume Guadalhorce, il Comune di Álora è tra i più colpiti, con abitazioni allagate, veicoli trascinati dall’acqua e persone bloccate nelle loro case. La situazione è grave: il paese è isolato, anche se, al momento, non sono stati segnalati danni a persone.

La forza dell’acqua ha già invaso le zone vicine al corso del fiume e un istituto scolastico. L’agenzia di emergenza 112 ha confermato che alcune persone sono rimaste intrappolate, tra cui una famiglia bloccata in un casolare e un uomo nella zona di Isla Hermosa. Le strade, come la A-343, sono impraticabili per le frane e la caduta di massi.

Nella notte si è verificata anche una forte attività elettrica, con temporali che hanno scaricato fino a 100 litri di pioggia nel Guadalhorce a Cártama e oltre 80 litri in altre località come Álora e Casarabonela. La situazione rimane instabile e la preoccupazione è che altre zone del Guadalhorce, come Cártama, possano subire la stessa sorte nelle prossime ore.

