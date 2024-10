Maltempo Emilia Romagna: allagamenti e blackout nel Ravennate

MeteoWeb

Il maltempo che oggi ha colpito l’Emilia Romagna ha provocato di nuovo allagamenti nel Ravennate. Nei comuni di Ravenna, Cervia e Alfonsine sono stati segnalati alcuni allagamenti di cantine e piani interrati di abitazioni dove stanno intervenendo per lo svuotamento i Vigili del Fuoco e i volontari di Protezione Civile. Si sono inoltre avuti localizzati cali di tensione dell’energia elettrica che stanno provocando blackout in particolare nelle zone di Lugo, Bagnacavallo e Cervia: sono in corso gli interventi dei tecnici di Enel. Lo fa sapere la Prefettura ravennate.

Sulla base delle informazioni di Arpae, la Prefettura ha confermato per il territorio ravennate, il persistere delle perturbazioni per tutta la serata con accumuli sparsi a partire dalla costa per poi concentrarsi anche nelle zone pedecollinari attigue alla via Emilia. Gli accumuli di acqua caduta finora hanno raggiunto i 40-60 millimetri; in alcuni comuni si sono registrati rovesci con quantitativi di acqua superiori ai 100 millimetri, in particolare sulla zona di pianura tra Ravenna e Cervia.

Le piogge cadute continuativamente per tutta la giornata hanno provocato una generale saturazione del territorio, con incapacità di assorbire eventuali altre forti precipitazioni. I rovesci di questa mattina nella zona di pianura hanno progressivamente riempito la rete dei canali di bonifica e dei canali di scolo i quali, nonostante la situazione di sofferenza, per ora riescono comunque a gestire l’acqua.

“Confortante è la situazione dei fiumi in quanto le piene previste non sembrerebbero particolarmente intense e comunque con soglie e livelli inferiori al previsto – ha spiegato il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa – Continuerà in ogni caso per tutta la notte il monitoraggio della situazione. Evitate gli spostamenti non necessari per non mettere in pericolo l’incolumità propria e quella altrui”.

