Maltempo Emilia Romagna, allagamenti e smottamenti nel Bolognese: “non uscite”

MeteoWeb

Si moltiplicano i problemi e i disagi nel Bolognese a causa del forte maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna. La strada Futa non è percorribile per smottamenti e per la caduta di un albero. “Consiglio di stare a casa e di non scendere in direzione Pianoro, dove le situazioni di criticità sono molteplici. Continuerò ad aggiornarvi“, avverte il sindaco di Loiano, Roberto Serafini. La collega di Monghidoro, Barbara Panzacchi, conferma lo stop della Futa da Livergnano a Pianoro, mentre la Fondovalle Savena dal ponte di Monzuno in direzione Bologna presenta svariati tratti allagati e pieni di fango ed è chiusa al transito.

La SP7 Valle Idice è interrotta all’altezza delle scuole medie di Monterenzio e stanno per intervenire mezzi per la rimozione della terra, dopodiché verrà riaperta. “Invito davvero ad evitare gli spostamenti se non per ragioni di stretta necessità ed urgenza; anche le squadre dei soccorsi e delle ditte incaricate per gli interventi di manutenzione stanno faticando negli spostamenti”, spiega Panzacchi.

A Ozzano, il sindaco Luca Lelli annuncia una “buona notizia”: “ha smesso di piovere, ma è l’unica buona. Abbiamo situazioni pesanti in diversi punti del territorio, abbiamo allagamenti in abitazioni con situazioni di danni abbastanza gravi. Sembra, ma è da verificare, che non ci siano problemi a persone”. Anche Lelli raccomanda di salire ai piani alti, “l’acqua comincia a ritirarsi nei punti peggiori, ma non esponetevi a rischi”.

A Budrio, il Comune segnala che già dalle 21 le precipitazioni si stavano intensificando. La situazione sta continuando a venire monitorata, in particolare i livelli dell’Idice. I fossi sono colmi d’acqua e in alcuni casi potrebbero verificarsi locali allagamenti. Anche qui la raccomandazione è di evitare assolutamente gli spostamenti non necessari.

Nuove evacuazioni a San Lazzaro di Savena

Il Comune di San Lazzaro, alle porte di Bologna, ha emesso nuovo ordine di evacuazione per i piani terra e interrati delle abitazioni di altre undici aree del territorio comunale. L’ordinanza arriva dopo il peggioramento delle condizioni meteo. Le aree in questione sono: Ponticella – tutte le vie; via Fratelli Canova, Castel de britti – tutte le vie; Villaggio Martino Martiri di Pizzocalvo -tutte le vie; Farneto – tutte le vie; Trappolone – via nazionale toscana; La mura San Carlo – tutte le vie; Pulce- tutte le vie; Pizzocalvo – tutte le vie; Località Pontebuco – tutte le vie; e via Zucchi per tutti i civici dispari.

In caso ciò non sia possibile liberare i piani bassi, e qualora non ci siano alternative praticabili per poter alloggiare in luogo sicuro, il Comune ha individuato come struttura di accoglienza il PalaYuri di via della Repubblica 4 che resta disponibile anche per persone interessate da episodi di allagamento, anche se non direttamente destinatarie delle ordinanze di evacuazione. Per le persone non autosufficienti o impossibilitate ad evacuare autonomamente i locali, si può segnalarlo alla centrale operativa della Polizia Locale utilizzando il numero telefonico 051.6228122, che attiverà i servizi necessari per effettuare gli spostamenti in piena sicurezza. Vista la situazione “di grave difficoltà della viabilità”, il Comune invita tutti i cittadini a limitare al minimo l’utilizzo dei mezzi privati per i soli casi di improrogabile necessità.

Imola, sindaco: “chi abita vicino al Sillaro salga a piani alti”

Anche a Imola risuona l’invito a salire ai piani alti. Per gli abitanti delle zone vicino al Sillaro, in particolare Spazzate Sassatelli, Casola Canina, Giardino e Sesto Imolese, “visto che il livello dell’acqua è in rapida crescita, si chiede di salire ai piani alti in via precauzionale e di mantenersi vigili”, avverte sui social il sindaco di Imola, Marco Panieri. C’è stata una pioggia battente che ha generato “una massa d’acqua importante che ha sovraccaricato soprattutto la rete fognaria e dei canali di scolo. La fase di deflusso più importante è in corso e in via di esaurimento, tuttavia ci sono ancora potenziali criticità (in alcuni punti, limitate, ci sono state) e l’allerta resta massima”, spiega il primo cittadino, rinnovando l’invito a “essere prudenti”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.