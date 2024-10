Maltempo, esonda il torrente Ravone a Bologna: “salite ai piani alti” | VIDEO

MeteoWeb

Esonda il torrente Ravone a Bologna, nella zona sud della città. Il sindaco Matteo Lepore sui social invita tutti i cittadini di via Saffi, zona Ravone, via Andrea Costa e strade limitrofe e via Malvasia a salire immediatamente ai piani alti e restare a casa col telefono. “In questi minuti – scrive il primo cittadino – il torrente Ravone ha superato i livelli di allarme e sta uscendo in alcuni punti. Diverse strade di questa zona sono chiuse. Non mettetevi in auto“.

Il livello idrometrico del Ravone, in base ai dati dell’Arpae aggiornati in tempo reale, è salito in un’ora – tra le 19 e le 20 – di ben due metri, superando la soglia 3 di criticità, quella rossa.

In Appennino, il sindaco di Loiano, Roberto Serafini, avvisa sui social: “la quantità di pioggia è in continuo aumento. La situazione meteorologica rende le strade particolarmente pericolose. Il manto acquoso in aumento e il fango rendono pericolosa la percorribilità di molte strade del nostro territorio“. Inoltre, “si registrano nuovi smottamenti. Invitiamo tutti gli automobilisti a guidare con estrema prudenza e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario”.

A Castenaso è stata decisa la chiusura della viabilità veicolare e pedonale in via Bagnarese, Felicori, Marana, Cà Belfiore in conseguenza delle criticità dovute dall’emergenza idraulica. Il Comune chiede di “evitare l’accesso ai parchi pubblici in prossimità del torrente Idice” e invita “a rimanere a casa, limitando gli spostamenti solo per ragioni essenziali”. A Granarolo la principale criticità, al momento, riguarda la via Gandolfi, in gran parte allagata ma ancora percorribile.

Evacuazione a Botteghino di Zocca e in zone della Val di Zena

“Abbiamo appena disposto l’ordinanza per l’evacuazione di Botteghino di Zocca e della Val di Zena nelle zone già colpite dalla precedente alluvione”. Lo rende noto su Facebook il Comune di Pianoro. Su tutto il territorio comunale viene richiesto di “limitare al massimo gli spostamenti perché molte sono le strade allagate o con piccoli smottamenti” e di “prestare la massima attenzione“. Si segnalano esondazioni del Savena a Pianoro Vecchio.

