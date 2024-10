Maltempo, situazione sempre più drammatica a Bologna e provincia: esondato il Ravone e altri torrenti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Situazione sempre più drammatica a Bologna e provincia, ma anche nel Modenese, dopo le forti piogge che si sono abbattute oggi sull’Emilia Romagna, determinando esondazioni e allagamenti. A Bologna, è esondato il torrente Ravone e altri canali e torrenti come il Navile, il Savena e il Reno che hanno invaso le strade. La situazione in città è sempre più critica.

A causa di esondazioni e allagamenti queste sono le principali strade che al momento sono chiuse a Bologna: via Putti, via San Mamolo, via A. Costa, via Saragozza, via Porrettana, via Don Minzoni, via Lenin, via Sabena, via Casarini, via Arcoveggio/Giardini, via Togliatti. Una delle vie più colpite è via Lame che, fino alla porta, è diventata un fiume, con l’acqua che si riversa senza soluzione di continuità da via Riva Reno a via Lame, piena di fango e a grande velocità.

“Il messaggio che voglio dare è: non uscite in strada, non utilizzate l’automobile in nessuna zona di Bologna”, ha detto il sindaco Matteo Lepore, in un videomessaggio postato sui social, per aggiornare la cittadinanza sulle condizioni meteo in città.

A Molinella, la situazione peggiora: si evacuano le persone fragili

A Molinella, nella bassa Bolognese, le forti precipitazioni delle ultime ore hanno generato su tutti i bacini regionali nuovi incrementi, dunque “la situazione, contrariamente alle precedenti previsioni, è in peggioramento“. Per questa ragione, a Selva Malvezzi è stata decisa l’evacuazione da parte della Polizia Locale di anziani e malati che saranno ospitati da hotel e B&B del territorio. Sono disposti presidi dell’Associazione Volontari Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri e Forze dell’Ordine. L’allerta rimane rossa e il Centro Operativo Comunale – COC resta attivo h 24 al numero: 051 6906825. Sono sconsigliati gli spostamenti non strettamente necessari.

A Ozzano diversi allagamenti

A Ozzano dell’Emilia, nel Bolognese, dove si stanno verificando allagamenti in più punti e il Comune lancia la “massima allerta“, il Municipio è aperto per tutti coloro che ne avessero bisogno. È possibile contattare il numero 051799839 per segnalare emergenze e difficoltà. Resta l’invito alla cittadinanza a evitare spostamenti se non strettamente necessari.

Stessa raccomandazione, oltre a quella di salire ai piani alti, dal Comune di Budrio, dove, in considerazione della rotta della Centonara a Ozzano, e dal momento che si immette nel Fossano, una pattuglia della Polizia Locale si trova a Prunaro per intervenire in caso di pericolo.

Pianoro, irraggiungibile gran parte del territorio

“Non riusciamo a raggiungere gran parte del territorio comunale. È saltato il centralino comunale. Stiamo chiedendo il massimo dei soccorsi“. È quanto comunicato sui social da Luca Vecchiettini, sindaco di Pianoro nel Bolognese. Il primo cittadino invita a limitare al massimo gli spostamenti e sottolinea che la situazione è critica. Nel Comune erano state disposte evacuazioni di alcune zone. Il centralino comunale in serata è andato fuori uso, per questo è stato attivato il seguente numero di emergenza: 3317347090.

Paralizzata la viabilità provinciale nel Bolognese

Le forti precipitazioni che da ore interessano il territorio emiliano-romagnolo stanno di fatto ‘paralizzando’ la viabilità sulle strade del Bolognese. Alle 23, il quadro delle strade provinciali che si snodano nel comprensorio della Città metropolitana di Bologna tutto intorno al capoluogo emiliano, vede una chiusura pressoché totale di tutte le arterie di collegamento. Risultano totalmente chiuse la strada provinciale 7 ‘Valle dell’Idice’, la strada provinciale 21 ‘Valle del Sillaro’, la strada provinciale 36 ‘Va di Zena’, la Fondo Valle Savena, oltre alla strada statale 64, la ‘Porrettana’ che unisce Pistoia e l’alta Toscana all’Emilia Romagna mentre risulta chiusa a Zola Predosa la strada provinciale 26 ‘Valle del Lavino’, la strada provinciale 88 verso la ‘A1-Valsamoggia’, all’altezza della rotatoria con la strada statale 569 di ‘Vignola’ verso il Modenese, e la strada provinciale 325 ‘Val di Setta e di Bisenzio’ chiusa tra Vado e Rioveggio.

