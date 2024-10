Maltempo Emilia Romagna: Lugo si prepara alle piene ma per ora scuole aperte

MeteoWeb

Lugo e Faenza, come altre aree del Ravennate alle prese con l’allerta meteo rossa emessa dalla Protezione Civile dell’Emilia Romagna dovuta alle fragilità del territorio, si preparano alle piene dei fiumi previste per la serata a soglia 2. Ma per ora annunciano che le scuole domani saranno aperte. Il sindaco di Lugo, Elena Zannoni, nell’aggiornamento delle 14, parla di previsione di accumuli di pioggia sui 50-70mm con appunto innalzamenti dei livelli fino a soglia 2, “livello che in condizioni di normalità non rappresenta una minaccia per i nostri Comuni e che, anche in questo caso, prevedono grande attenzione solo nei punti di maggiore fragilità nei quali saranno attuate misure specifiche di salvaguardia”.

Allo stato attuale, spiega, “non si prevedono criticità e per questa ragione per la giornata di domani, 4 ottobre, riteniamo di non disporre la chiusure delle scuole e delle altre attività”.

Nel frattempo, sono messi in atto e proseguono gli interventi necessari “anche in queste ore”, per gestire al meglio la piena. A Cotignola, per esempio, l’argine del Senio “è stato ripristinato fino alla quota e telonato, ovvero coperto in modo da far sì che l’acqua non eroda il materiale di ripristino“, precisa Zannoni. È stato disposto lo svuotamento delle buche Gattelli e del Golfera “in via del tutto precauzionale, già da alcuni giorni” e il livello del Cer-Canale emiliano-romagnolo è stato abbassato a poco più di un metro, il limite massimo possibile. Sono poi state pulite e spurgate la gran parte delle fognature delle zone che hanno subito allagamenti.

Anche per Faenza, il primo cittadino Massimo Isola ha annunciato di aver disposto che le scuole “rimangano regolarmente aperte, così come i centri diurni, le palestre comunali, il cimitero e gli istituti culturali”.

