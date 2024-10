Maltempo in Emilia Romagna: Musumeci firma il decreto di mobilitazione straordinaria

MeteoWeb

Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha ufficialmente firmato il decreto che attiva lo stato di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale di Protezione civile, a sostegno della Regione Emilia Romagna. Questa decisione è stata presa in risposta alla richiesta avanzata dal governo regionale, in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito severamente la zona.

Maltempo in Emilia Romagna

“Il decreto consente al nostro Dipartimento nazionale di assicurare il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale della protezione civile a supporto delle autorità regionali, per collaborare nel contrastare gli eventi estremi“, ha dichiarato Musumeci.

Il ministro ha anche sottolineato che “è una misura prevista dal Codice di Protezione civile e, purtroppo, più volte applicata in Emilia Romagna“. In relazione all’evolversi della situazione, Musumeci ha aggiunto: “Seguiamo di ora in ora la situazione del maltempo, diffusa anche in altre regioni. Ed esortiamo i cittadini, nelle zone allertate, alla massima prudenza e ad attenersi alle istruzioni delle autorità locali“.

