Maltempo Emilia Romagna, sindaco di Parma: “notte molto delicata e complessa, tanti allagamenti”

“Per la nostra città è passata una notte molto delicata e molto complessa, che ci ha visto in azione ininterrottamente ancora fino a queste ore per poter dare soccorso a tutte le persone e a tutte le situazioni che ne avevano necessità”. Lo ha dichiarato Michele Guerra, sindaco di Parma, commentando la situazione della città a seguito dell’ondata di maltempo che si è abbattuta di nuovo sull’Emilia Romagna.

“Devo dire che se guardiamo quello che è accaduto nella nostra regione, Parma può dirsi fortunata perché ci sono territori che stanno fronteggiando, anche nella nostra provincia, emergenze ancora superiori o, addirittura, territori che si trovano a contare delle vittime a cui va tutta la nostra più sincera vicinanza – ha ricordato il sindaco -. A Parma abbiamo ancora dei sottopassi chiusi e lo svincolo della tangenziale est. Abbiamo dovuto chiudere anche un piccolo tratto di via delle Esposizioni”.

“In città sono tanti gli allagamenti che hanno riguardato zone della città con emergenze maggiori a Eia, Ravadese e nella zona del Naviglio; queste sono le aree con allagamenti maggiori di garage, seminterrati e cantine che necessitano di essere svuotati“, ha aggiunto il sindaco. “I volontari si stanno prodigando tantissimo in queste ore e stanno seguendo le richieste che stanno giungendo – ha proseguito Guerra -. Ci sono stati alcuni blackout in diverse zone della città”.

“Possiamo dire con soddisfazione che strutture sanitarie e del sociale non corrono pericoli in questo momento, che tutte le scuole sono a posto e che saranno regolarmente aperte nella giornata di domani”, ha sottolineato il primo cittadino. “Un grande ringraziamento a tutte le persone e le realtà che si stanno prodigando – ha aggiunto Guerra -. La situazione in città è sotto controllo in questo momento, ma necessita di grande attenzione per andare a intervenire laddove gli allagamenti hanno fatto danni”.

