Maltempo Emilia Romagna, ore molto difficili: “serve un piano Marshall”

“Non bastano più le regole e la gestione ordinaria per eventi così importanti, è necessario mettere in campo un piano straordinario di prevenzione, di difesa del suolo all’interno di un piano nazionale. Le Regioni da sole non bastano più. Dico che serve un piano Marshall, come dice il collega del Veneto”. Lo dice in un video su Facebook Irene Priolo, presidente facente funzione in Emilia-Romagna, sottolineando che sono ancora “ore molto difficili“.

“Servono – ha detto – finanziamenti strutturali, perché quantitativi (d’acqua, ndr) come questi non stanno all’interno dei nostri corsi d’acqua, non stanno all’interno dei canali e il nostro bacino urbano non li riesce a sopportare. Un piano straordinario che deve aiutare a gestire questi che sono cambiamenti climatici che stiamo vivendo sulla nostra pelle”.

