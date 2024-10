Maltempo Emilia-Romagna, salvataggio a Brisighella: coppia di anziani e il loro cane tratti in salvo dalla Polizia 

MeteoWeb

Erano rimasti isolati in casa, al buio, col loro cane, a causa di uno smottamento e dell’esondazione di un corso d’acqua ma sono stati salvati dalla Polizia locale e i vigili del fuoco che hanno raggiunto la casa a piedi. E’ accaduto ieri sera a Brisighella, nel ravennate, dove una coppia di anziani ha chiesto aiuto intorno alle 22. Una donna di 79 anni e suo marito di 80, residenti in una traversa di via Rio Chié, hanno infatti allertato la centrale operativa del Comando di via Baliatico, spiegando di essere bloccati in casa senza elettricità e con la collina che stava franando e portando sulla strada acqua, fango e detriti.

Due pattuglie della Polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontari di Casola Valsenio si sono subito messi in moto. A causa delle forti piogge e dell’esondazione del Rio, però, la strada era impraticabile, era un vero e proprio fiume di fango che sormontava la traversa della scoscesa strada collinare di circa 80 centimetri. Saliti sullo stesso mezzo, a circa 150 metri dall’abitazione, sono dovuti scendere perché lo smottamento e la pendenza eccessiva hanno reso impossibile far proseguire con il veicolo.

I due anziani in salvo

A questo punto, gli agenti e i soccorritori hanno proseguito a piedi, raggiungendo l’abitazione dei coniugi, ormai allagata e isolata. I due anziani, insieme al loro cane, sono stati salvati, portati fino al mezzo dei vigili del fuoco e poi a casa del figlio, dove hanno potuto trascorrere la notte al sicuro.

